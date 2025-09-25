Yeni Şafak
Kartal Kayseri'de coştu

Kartal Kayseri'de coştu

Ergin Aslan
04:0025/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, ikisi ilk yarıda, biri ikinci yarıda Kayserispor ağlarına gönderdiği üç golle gecenin kahramanı olurken, kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı. Bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkaran Rafa Silva, geçen sezonla birlikte Süper Lig'deki gol sayısını da 16'ya çıkardı.
Beşiktaş, Süper Lig’de ilk haftanın erteleme maçında Kayseri'de farklı kazanıp, Göztepe şokunu çabuk atlattı. Maçın yıldızı Rafa Silva 3 golle geceye damgasını vururken, Kartal'ın diğer sayısını Abraham kaydetti.

Beşiktaş, Avrupa kupaları nedeniyle daha önce ertelenen maçta Kayserispor'un konuğu oldu. Statü gereği yeni futbolcularının birçoğunu oynatamayan siyahbeyazlılar, yedek takviyeli kadrosu ile maça çıktı. Geçen hafta Göztepe'de aldığı ağır mağlubiyetten sonra kazanmaktan başka çaresi olmayan Sergen Yalçın, bu kez daha kontrollü bir oyunla, savunmayı öncelemişti. Böylece Rafa Silva, Rashica, Devrim ve Abraham gibi oyuncularla savunma arkasına sarkmayı planlayan Beşiktaş, bunu başardı. Rafa Silva, Orkun'un mükemmel pasıyla, karşı karşıya kalarak kapıyı açtı. İlk yarıda bütün riskleri alarak maça ortak olmak isteyen Kayserispor, savunmada yaptığı büyük hatalarla Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. Kalan süre tam da Beşiktaş'ın istediği gibiydi. Arka alanda boş alanlar bulan siyah-beyazlılar, bu alanları hiç affetmedi. Bu maç hem Beşiktaş hem de Rafa Silva için adeta oksijen tüpü oldu.


ÖZGÜVEN KAZANDILAR

Oynadığı 4 maçta 2 kez kaybeden Beşiktaş'ın, Kayserispor ve Kocaelispor maçlarını kazanarak Galatasaray derbisine öyle gitmesi gerekiyordu. Aksi takdirde, henüz Eylül bitmeden lige havlu atılmış olacak, bu da hem teknik direktör, hem yönetim sürecini sallayacaktı. Riskli sürecin ilk ayağı iyi bir oyun ve skorla aşıldı. Bu durum, bundan sonrası için özgüven olarak geri dönecektir. Beşiktaş'a en lazım olan şey de buydu.


