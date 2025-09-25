Kartal Kayseri'de coştu

Beşiktaş, Avrupa kupaları nedeniyle daha önce ertelenen maçta Kayserispor'un konuğu oldu. Statü gereği yeni futbolcularının birçoğunu oynatamayan siyahbeyazlılar, yedek takviyeli kadrosu ile maça çıktı. Geçen hafta Göztepe'de aldığı ağır mağlubiyetten sonra kazanmaktan başka çaresi olmayan Sergen Yalçın, bu kez daha kontrollü bir oyunla, savunmayı öncelemişti. Böylece Rafa Silva, Rashica, Devrim ve Abraham gibi oyuncularla savunma arkasına sarkmayı planlayan Beşiktaş, bunu başardı. Rafa Silva, Orkun'un mükemmel pasıyla, karşı karşıya kalarak kapıyı açtı. İlk yarıda bütün riskleri alarak maça ortak olmak isteyen Kayserispor, savunmada yaptığı büyük hatalarla Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. Kalan süre tam da Beşiktaş'ın istediği gibiydi. Arka alanda boş alanlar bulan siyah-beyazlılar, bu alanları hiç affetmedi. Bu maç hem Beşiktaş hem de Rafa Silva için adeta oksijen tüpü oldu.