Kartal'la bambaşka Fenerbahçe

Bu sezon çıktığı 13 resmi maçın hepsini kazanan Fenerbahçe'de hem ofansif hem de defansif anlamdaki gelişim dikkat çekiyor. Kuşkusuz bunda en önemli pay sahibi isim ise teknik direktör İsmail Kartal olarak öne çıkıyor.





Deneyimli çalıştırıcı, topun hızını artırarak hem seyir zevki yüksek hem de pozisyon sayısı fazla bir takım oluşturmayı başardı. Sarı-lacivertliler, fizik olarak mücadele gücü yüksek, coşkulu, tempolu ve temaslı bir futbol oynarken gol yollarında da etkili bir takım hüviyetine büründü. Kartal, oyunsal anlamda da camianın beklentisini karşılayacak bir takım düzeni kurdu.













Yıldızlara kendini kabul ettirdi





Deneyimli teknik adam, futbolcuların saygısını kazanırken yıldızlardan kurulu kadroya liderliğini kabul ettirdi. Oyuncularla birebir görüşmeler yaparak, onlardan beklentilerini anlatan, görüşlerini dinleyen Kartal, futbolcularla ilişkilerinde son derece samimi davranarak hem saygı ve güvenlerini kazandı hem de takım üzerinde otoritesini kurdu. Adeta sıfırdan yeni bir kadro kurulmasına rağmen bütün takımı sistemin bir parçası haline getiren tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takımı hem hücumda hem de savunmada daha kompakt birlikte oynayan bir takım haline getirdi. Sahada kimin oynadığı değil, taktik anlayışın ve sistemin önemli olduğu bir takım oluşturmayı başardı.













Rakip analizlere büyük önem veriyor





İsmail Kartal, Can Bartu Tesisleri'nin her köşesine damgasını vurmuş durumda. Maçlar kadar sert geçen antrenmanlar yapılırken rakip analizleri de büyük önem taşıyor. Tecrübeli teknik adam yardımcılarıyla Samandıra'da adeta karargah kurarak rakip analizleri yapıyor, taktik çalışmaları da rakip analizine göre yaptırıyor. İsmail Kartal, antrenmanların da her zaman içerisinde yer alıyor. Oyunculara yapmasını istediklerini ve hatalarını hemen idmanda sıcağı sıcağına uygulamalı olarak aktarıyor.





İstatistiklerde de lider





Fenerbahçe, bu sezon ligde en fazla şut çeken (96), en fazla gol beklentisine giren (13.61 xG), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (192) ve en fazla net gol pozisyonu yakalayan (28) takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü 0.61'lik gol beklentisiyle de kolay gol pozisyonu vermiyor. Fenerbahçe, takım halinde savunma ve hücum yaparken aynı anda uyumlu hareket edebilen tüm bloklar arasında ahengin olduğu birtakım olma yolunda da ilerliyor.





Lider olunan istatistikler ise şöyle:





Şut (14.67), gol beklentisi (2.18), şut pası (10.5), rakip ceza sahasında topla buluşma (26.17), kalesinde gördüğü gol beklentisi (0.61), Kilit pas (5.83), rakip sahada sahipsiz top kazanma (21.17)















