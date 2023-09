Kartal'la bambaşka Fenerbahçe

İsmail Kartal, Can Bartu Tesisleri'nin her köşesine damgasını vurmuş durumda. Maçlar kadar sert geçen antrenmanlar yapılırken rakip analizleri de büyük önem taşıyor. Tecrübeli teknik adam yardımcılarıyla Samandıra'da adeta karargah kurarak rakip analizleri yapıyor, taktik çalışmaları da rakip analizine göre yaptırıyor. İsmail Kartal, antrenmanların da her zaman içerisinde yer alıyor. Oyunculara yapmasını istediklerini ve hatalarını hemen idmanda sıcağı sıcağına uygulamalı olarak aktarıyor.