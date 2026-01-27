Kasımpaşa Attila Szalai'nin sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüp, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Kasımpaşa’nın sezon başında Hoffenheim’dan kiralık kadrosuna kattığı Attila Szalai’nin Türkiye’deki ikinci dönemi kısa sürdü.
İstanbul ekibi deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF’ye bildirdi. Szalai, Trendyol Süper Lig’de bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı.