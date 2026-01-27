Yeni Şafak
Kasımpaşa Attila Szalai'nin sözleşmesini feshetti

G: 27/01/2026, Salı
IHA
Szalai daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüp, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Kasımpaşa Macar stoper Attila Szalai’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Kasımpaşa’nın sezon başında Hoffenheim’dan kiralık kadrosuna kattığı Attila Szalai’nin Türkiye’deki ikinci dönemi kısa sürdü.

İstanbul ekibi deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF’ye bildirdi. Szalai, Trendyol Süper Lig’de bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı.



