Kayserispor iç saha maçlarını tamamladı

Trendyol Süper Lig’de bu sezon sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, topladığı 45 puanla kümede kalmayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar bu puanların 29’unu da taraftarı önünde aldı. Kayseri ekibi, özellikle ligin ikinci yarısında oynadığı 9 iç saha müsabakasında etkili bir performans ortaya koydu ve 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu sezonun ilk iç saha maçında Sivasspor’a 2-1 mağlup olan, evindeki ilk galibiyetini ise Alanyaspor’u 2-0 yenerek yaşayan Kayserispor, sahasındaki son mücadelede Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı.