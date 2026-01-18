Kocaelispor-Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Paul Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.