Kocaelispor-Trabzonspor

18/01/2026, Pazar
Ligin ilk yarısında oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı.
Trabzonspor, Süper Lig'de bugün deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.


Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer üçüncü sırada bulunuyor.


Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor.


Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Paul Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.


Muhtemel 11'ler

Kocaelispor:
Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Nonge, Agyei, Tayfur, Churlinov, Petkovic.
Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.



