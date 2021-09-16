Lazio Teknik Direktörü Sarri'den geceye damga vuran hareket

Galatasaray'ın Lazio'yu 1-0 yendiği maçtan sonra İtalyan ekibinin çalıştırıcısı Sarri, Fatih Terim'in yanına giderek eğildi ve saygısını gösterdi.
Mücadele sonundaki basın toplantısında konuşan Terim, "Sarri beni mahcup etti maçtan sonra. Beni sürekli takip ettiğini ve saygı duyduğunu ifade etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de ona saygı duyuyorum. Çok başarılı bir teknik adam" ifadelerini kullandı.
Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- -Şans diye bir şey benim hayatımda yok. Olan birçok şeyi şans diye adlandırabilirsiniz ama ben hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum."
- -Marcao & Nelsson'un iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Nelsson'un sağ tarafta daha iyi oynadığı da açık."
- -"Bu genç takım, her geçen gün daha tecrübelenecek."
👑 Sarri, Fatih Terim’in hocalığı karşısında eğiliyor 🙌 pic.twitter.com/YtYAoAiRfv
👑 Sarri, Fatih Terim’in hocalığı karşısında eğiliyor 🙌 pic.twitter.com/YtYAoAiRfv— Maç Fotoğrafçısı (@FotografcMac) September 16, 2021