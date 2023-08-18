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Spor

Livakovic'te mutlu son

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Livakovic'in, Fenerbahçe'ye imza atmak için önümüzdeki hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler; Zagreb'e 8, oyuncuya ise yıllık 2 milyon euro verecek.

09:14 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Livakovic, Dünya Kupası'ndaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Livakovic, Dünya Kupası'ndaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Fenerbahçe'de taraftarların en çok merak ettiği transferlerin başında kaleye kimin alınacağı geliyor.


Sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan Altay Bayındır'ın, Trendyol Süper Lig'deki ilk maç olan Gaziantep FK maçında kalesinde gördüğü gol sonrası taraftarlar tarafından hedef tahtasına konulmasının ardından kaleye yapılacak takviye daha da önem kazanmış gibi duruyor. Sarı-lacivertli yönetim ise bu konudaki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.


Fenerbahçe'nin, bir süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde mutlu sona yakın olduğu ve artık transferi açıklama hazırlıklarına başlandığı ifade edildi.


Hafta içi İstanbul'a gelecek

Sarı-lacivertlilerin, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in cumartesi günü Yunanistan temsilcisi AEK ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı sonrası Livakovic transferini açıklaması bekleniyor. Hırvat file bekçisinin de hafta içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.


Maliyeti belli oldu

Dinamo Zagreb ile 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Livakovic ile 2 milyon euro yıllık ücret karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayacak.





#Fenerbahçe
#Livakovic
#Dinamo Zagreb
1 saat önce
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