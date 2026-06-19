Lucas Torreira'dan flaş paylaşım! Icardi'nin kararını duyurdu

Torreira sosyal medyadan Icardi'nin kalacağını duyurdu.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili taraftarı sevindiren bir paylaşım yaptı.
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Son dönemlerde Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi'yle yemek yiyen Uruguaylı futbolcu, paylaştığı fotoğrafa "Kalıyor" yazıp sarı ve kırmızı kalp emojisi koydu.
Bu paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.
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