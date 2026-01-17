Yeni Şafak
Manchester derbisi nefes kesti: Old Trafford'da kazanan ManU | ÖZET

17/01/2026, Cumartesi
Diallo ile Mbuemo'nun gol sonrası yaşadığı sevinç.
İngiltere Premier Lig 22. haftasında Manchester United konuk ettiği Manchester City'i 2-0 mağlup ederek 4. sıraya yükseldi. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig 22. haftasında Manchester United derbi karşılaşmasında Manchester City'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi United 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.

Kırmızı-şeytanlarda sezon sonuna kadar geçici olarak göreve getirilen Michael Carrick ilk maçından üç puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 35 yaparak 4. sıraya yükseldi. Manchester City 43 puanla 2. sırada kaldı.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇ ÖZETİ
