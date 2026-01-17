İngiltere Premier Lig 22. haftasında Manchester United derbi karşılaşmasında Manchester City'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi United 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.

Kırmızı-şeytanlarda sezon sonuna kadar geçici olarak göreve getirilen Michael Carrick ilk maçından üç puanla ayrıldı.