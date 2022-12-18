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Mbappe tarihe geçti

Dünya Kupası finali 2-2 uzatmalara gitti. İki dakikada iki gol atarak Fransa'nın geri dönüşünde etkin rol oynayan Kylian Mbappe, uzatmalarda da attığı golle tarihe adını yazdırdı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbappe finalde attığı 3 gol ile tarihe geçti!
Kylian Mbappe bu gollerle 66. maçında 35. golünü attı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

İlk devresini Arjantin'in 2-0 önde kapattığı finalde, ikinci yarının orta bölümünden itibaren oyuna ortak olan Fransa Kylian Mbappe'nin 80 ve 81. dakikada attığı iki golle beraberliği sağladı ve maçın uzatmalara gitmesini sağladı.

Uzatmaların son bölümünde attığı penaltı golüyle hattrick yaptı maçın finallere gitmesinde ciddi pay sahibi oldu.

Mbappe tarihe geçti

Kylian Mbappe attığı üç gol ile Dünya Kupası'nda 11 gole ulaşan en genç futbolcu oldu. Kariyerinin henüz başlarında kazandığı kupalarla şimdiden adından söz ettiren Mbappe, bu rekoru da kariyerine yazdırdı.

Kylian Mbappe şu ana kadar 66. maça çıktı.
Kylian Mbappe şu ana kadar 66. maça çıktı.
  • Fransız yıldız bu golle, Dünya Kupası'nda da 8. golüne ulaşarak Altın Ayakkabı yarışında 7 gollü Messi'yi geçerek Altın Ayakkabı'nın da sahibi oldu.

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