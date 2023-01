Mehmet Büyükekşi: "Türk futbolunu bugünkünden de daha iyi noktalara taşıyacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı ’The Game Plan’, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi’nde düzenleniyor. Toplantıda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Federasyonumuz; Türk Futboluna rehberlik eden ve gücünü tüm paydaşlarından alan yüz yıllık köklü bir çınardır. Ana varlık nedeni; her türlü futbol faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlandırmak, geliştirmek, ülkemizi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmektir. Temel görevlerimizin başında; futbol faaliyetleri için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yaparak başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak yer alıyor. Bu görevleri başarıyla sürdürmemizde sizlerin kıymetli destekleri, çalışmaları ve fikirleri her şeyden önemli" diye konuştu.

"Türk futbolunu bugünkünden de daha iyi noktalara taşıyacağız"

Göreve geldikleri günden beri beri yandan futbolun sorunlarını çözmeye bir yandan de marka değerini yükseltmek ile ilgili çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükekşi, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bir yandan futbolumuzun sorunlarını çözmeye, bir yandan da marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Hepimiz adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu salonda bulunan herkes durmadan, yorulmadan ülke futboluna katkı koymaya çalışıyor. Hepimizin amacı ortak. Türk futbolunu her anlamda daha ileriye taşımak. Peki hepimizin bu amaç için kullandığı yol ve stratejiler ortak mı? İşte tam da bu çalışmayla; bu soruya hep birlikte cevap ararken yolumuzu da hedefimizi de ortak akılla belirleyeceğiz. Bu sayede nerede olduğumuzu ölçebilir, eksiklerimizi değerlendirebilir, kolektif bir ilerleme adına güçlü adımlar atabiliriz. Camiamızda herkesin fikri bizim için çok önemli. Bu nedenle toplantımıza tüm paydaşlarımızı davet ettik. Hz. Mevlana’nın dediği gibi; ’Her şey gelip geçici ey gönül. Bak, az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol’. Bu salonda bulunan herkes bir kulübü, bir kurumu, bir derneği, bir camiayı temsil ediyor. Hepimiz gelip geçiyiz. Ancak bıraktığımız eserlerle, yaptığımız güzel şeylerle kalıcı olabiliriz. Türk futbolunun geleceğini birlikte yazma düşüncesiyle Bu salonda bulunan herkese şimdiden tek tek teşekkür ediyor ve sizleri alkışlıyorum. Hep birlikte Türk futbolunun stratejisini belirleyerek kısa, orta ve uzun vadeli bir uygulama planı ortaya koyacağız. Bu salonda alt yapımızdan gelen U-15’den U-19’a kadar millilerimiz bulunuyor. Kulüplerimizin alt yapılarından gelen genç futbolcularımız var. İşte onlar 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, dünya arenasında ülkemizi başarıyla temsil edecek futbol elçilerimiz. Hep birlikte ortaya koyacağımız yol haritası ışığında bu değerlerimizle birlikte, Türk futbolunu bugünkünden de daha iyi noktalara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Bugün burada toprağa bir tohum atıyoruz"

2009 yılında TFF’nin bir strateji planı hazırladığını hatırlatan Büyükekşi, "Ancak paydaşların katkısı olmamış. Bu yüzden de uygulamaya geçirilememiş. Bu anlamda hazırlayacağımız strateji belgesi; akademik bir çalışma değil, sizlerle birlikte belirleyeceğimiz, uygulanabilir hedefleri olan ve tüm paydaşların amaçlarına ulaşması için hayata geçireceği uygulama planlarının da olduğu bir yol haritasıdır. Stratejiyi hazırlamak kadar bunu uygulamaya geçirmek ve sonuçlandırmak da önemlidir. Biz bugün burada toprağa bir tohum atıyoruz. Bunu büyütecek, besleyecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Bugün ilkini başlatacağımız ve tüm paydaşlarımızın aktif olarak içerisinde yer alacağı çalıştaylarımızda Türk futbolunun sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren yol haritalarını birlikte oluşturacağız. Bu görüşmelerin ardından mayıs ayının başında çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni yüzyıla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Başkan Mehmet Büyükekşi son olarak ise, "Cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100. yılında, yeni yüzyıla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hep birlikte oluşturacağımız strateji planı TFF’nin değil Türkiye Futbolunun strateji planı olacak. Kişilerden bağımsız uygulanabilir bir yol haritası oluşturacağız. Bugün startını verdiğimiz bu strateji çalışması, Türk futbolunun gelecek hedefleri doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu her alanda geleceğini kurgulayacak önemli bir adımdır. Futbol camiası olarak ilk defa böylesine kapsamlı ve bütüncül bir strateji belgesi ortaya koyacağız. Sahip olduğumuz üstün potansiyeli ve özelliklerimizi ortak çalışma kültürüyle ortaya koyacağımız bir stratejiyle beslediğimizde arzu ettiğimiz kalıcı başarılar da beraberinde gelecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını futbolda yeni başarı hikayeleri ile taçlandırma kararlılığımızla; strateji çalıştayımızın ülke futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.