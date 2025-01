Metin Öztürk'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

"Bu yönetimin seçilmesine katkılarımız oldu. Bundan dolayı üzgünüz. Kandık. Takım harcama limitleriyle ilgili bir karar alıyorlar, sonra bakıyorlar ki birlerinin bu karar işine gelmiyor. Galatasaray, her sene şampiyon olduğu için limitleri yüksek. Bir limit problemimiz yok. Bu limit problemi kimi rahatsız etmiş olabilir? Biraz dikkatli bakmak lazım. Ne kadar tutarsız olduklarını tahkim ve disiplin konusunda da gördük. Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar. En son bunu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararında da gördünüz. Tribünlerin yarısını yok ettiler. Bugün de sahada oynatmamaya çalışan bir hakem var. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR da vardı. Zaten VAR biraz sabıkalı. Verilmeyen bir penaltımız vardı. Torreira'ya verilen sarı kart da inanılır gibi değil. Skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler ve Türk futbolunun önünü açarlar. Yarınki maçta da ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak için yapacaklarını gözlemleyeceğiz. Bütün gözümüz yarınki maçta olacak. İkinci takımı da ayakta tutmak için ellerinden geleni yapacaklar."