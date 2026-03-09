Milan derbide Inter'i tek golle geçti

İtalya Serie A'da Milan, derbide konuk ettiği Inter'i Pervis Estupinan'ın kaydettiği golle 1-0 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Zirve mücadelesi veren Napoli, evinde Torino'yu 2-1'lik skorla geçti.
Como, Cagliari deplasmanında 2-1 galip geldi. Ev sahibi ekipte milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 78. dakikada oyuna girdi.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in 84 dakika görev yaptığı mücadelede Roma, deplasmanda Genoa'ya 2-1 yenildi.
Juventus ise sahasında Pisa'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Ligin 28. haftasında Inter, 67 puanla zirvedeki yerini korudu. Milan 60, Napoli 56, Como ve Roma 51'er, Juventus 50 puanla Inter'i izledi.