Milli güreşçi Ahmet Yağan bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Ahmet Yağan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samokov kentinde devam eden organizasyonda serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Ahmet Yağan, mindere çıktı.