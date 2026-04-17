Minik Adnan Göktürk Yeşil'in adı RAMS Park'ta yaşayacak

Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil, ultrAslan Düziçi Taraftar Grubu tarafından mezarı başında anıldı.

Osmaniye UltrAslan Düziçi Taraftar Grubu Adnan Göktürk Yeşil, kabrini ziyaret ederek dualar okudu. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, kabir Türk bayrakları ve Galatasaray bayraklarıyla donatıldı. Ziyaretin ardından taraftar grubu, Yeşil ailesinin evine giderek anne Sonay Yeşil ile baba Abdullah Cevdet Yeşil ile bir araya geldi. Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan’ın da destek verdiği ziyarette, üzerinde Adnan Göktürk Yeşil’in isminin yazılı olduğu forma aileye takdim edildi. Burak Kaan Kete liderliğindeki taraftar grubu, aileye başsağlığı dileyerek küçük öğrenci için dualar etti.

"Allah’ım şehit mertebesine ulaştırdı evladımı"

Oğlumun en büyük hayali pilot olmakta diyen anne Sonay Yeşil, "Oğlum Küçük bir kağıda 'Galatasaray Lisesi ya da 'Kabataş Lisesi' yazıyor, fotoğrafını da hemen üstüne koyuyordu. Oğlum, 'Bunu niye yazıyorsun?' dedim. 'Anne, ders çalışırken bana motive oluyor'. Yani Galatasaray’ı o kadar seviyordu. Büyüyünce pilot olmayı düşünüyordu, savaş pilotu. Allah’ım, pilot olmadan şehit mertebesine ulaştırdı evladımı. Bundan ötesi var mı" diye konuştu.









"Galatasaray’ın 5 yıldızlı formasını alacaktık, olmadı"

Şu an yaşananlardan ben anne olarak çok mutluyum oğlumda mutludur diyen anne Sonay Yeşil, "Locaya ismini verdiler, en güzel kulüpte. Ben anne olarak sevindim. O Galatasaray’a bu kadar aşıktı. Şu anda görüyordur ve çok mutlu oluyordur. Hatta kendi bile şaşırıyordur şu anda olanlara. Galatasaray Kulübü’nde adının bir locaya verilmesi, kendisine formalar getirilmesi... Hatta, 'anne' dedi, 'beş yıldızlı forması çıktı', onu alacaktık. 'Oğlum, sen beğen, alırız' dedim. Ama almak nasip olmadı" dedi.

"Oğlumun en büyük hayali Galatasaray Lisesi’nde okumaktı"

Oğlumun her şeyi Galatasaray’dı diyen baba Abdullah Cevdet Yeşil, "Bütün Galatasaray yönetimine, başkanına ve artı oğlumuz için kendi locasına, oğlumuzun ismini veren Dinçer Bey’e, ben Allah razı olsun diyorum. Oğlumun en büyük isteklerinden birisi şuydu, Galatasaray stadına gidip orada bir maç seyretmek istiyordu. Çok istiyordu, Galatasaray Lisesi’ne özellikle, hedefinde bunlar vardı. İnşallah sizlerin sayesinde, bütün duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde ismi yaşatılacak, buna da inanıyorum" diye konuştu.

Milletimizin başı sağ olsun böyle acılar bir daha yaşanmasın diyen UltrAslan Düziçi Taraftar Grubu Başkanı Burak Kaan Kete, "Adını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapabileceğiz. Bu konuda zaten Galatasaray Spor Kulübü’nün de her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz. Tekrardan Allah rahmet eylesin diliyorum. Kalanlarınıza sabır versin" dedi.





Dursun Özbek ve Dinçer Azaphan







