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MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal'ın yerine Mustafa Kaplan göreve getirildi

MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal'ın yerine Mustafa Kaplan göreve getirildi

15:2721/04/2025, Pazartesi
AA
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Mustafa Kaplan
Mustafa Kaplan

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevinden ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine Mustafa Kaplan getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bakkal ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Görevde sadece 4 maç kalan ve 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik gören Bakkal'ın yerine MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan oturdu.


MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya girilirken 39 puanla düşme hattında 18. sırada yer alıyor.


Mustafa Kaplan 5. kez görevde

Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımda 5. kez teknik direktörlük görevine getirildi. MKE Ankaragücü'nü 2012-2013, 2014-2015, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında belli dönemlerde çalıştıran Kaplan'ın, 5 yılı aşkın bir sonra yeniden sarı-lacivertli takımla yolları kesişti. Mustafa Kaplan son olarak 2023-2024 sezonunda Adanaspor'u çalıştırmıştı.


Bu sezon 6. teknik adam

MKE Ankaragücü, bu sezon 6. farklı teknik adamla çalışacak. Mustafa Kaplan'dan önce sarı-lacivertlilerde bu sezon Kemal Özdeş iki kez olmak üzere Cihat Arslan, Kenan Koçak, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yaptı.




#MKE Ankaragücü
#Mesut Bakkal
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