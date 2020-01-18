NBA

NBA'de Furkan'ın gecesi: Kariyer rekorunu kırdı

NBA'de Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 24 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta Chicago Bulls'u 100-89 yendi.

Haber Merkezi AA
Furkan Korkmaz maçta 9’da 6 üçlük isabeti sağladı.

Furkan Korkmaz maçta 9’da 6 üçlük isabeti sağladı.

Fotoğraf: DHA / DHA

Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli geçen mücadelesinin ardından konuk ettiği Chicago Bulls'u 11 sayı farkla mağlup eden Philadelphia 76ers, sezonun 27. galibiyetini elde etti.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız basketbolcu Joel Embiid'in yokluğunda Sixers'ta oyuna sonradan girerek 26 dakika 45 saniye süre alan Furkan Korkmaz 24 sayı, 4 ribaunt ve 1 blokla galibiyette başrolü oynadı. Milli oyuncu, maçın en skorer ismi olmasının yanı sıra kariyerinin sayı rekorunu da kırdı.

Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaunt, Al Horford ise 20 sayı, 5 ribauntla galibiyete destek verdi.

Sezonun 28. mağlubiyetini alan Bulls'ta 23 sayı üreten Zach LaVine, takımının en skorer oyuncusu oldu.

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