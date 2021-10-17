Nihat Kahveci Süper Lig'in '1' numarasını açıkladı

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün liderlik maçında karşı karşıya gelecek. TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, dev mücadele öncesi her iki takımı da analiz etti.

Bol gollü bir maç beklediğini belirten Kahveci'nin derbiyle ilgili yorumları şöyle;

"Fenerbahçe defansif anlamda ligin en iyi takımlarından biri"

"İlk 8 haftalık bölümüne baktığımız zaman iki takım da haklı olarak ligin zirvesindeler. Fenerbahçe şuan puan olarak lider. Fenerbahçe, Hatayspor ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı. Sadece 6 gol yedi. Fenerbahçe'nin bu puanları toplamasında çok önemli bir etken. Defansif anlamda iyi bir Fenerbahçe var; özellikle Min Jae Kim geldikten sonra... Szalai ve Kim'in az gol yemede çok katkısı var. Altay'la beraber bu yönde ligin en iyi takımlarından biri. Az gol yiyor, rakibine çok pozisyon vermiyor."

"Trabzonspor ofansif olarak ligin en iyisi"

"Trabzonspor, ofansif anlamda set oyununu ligimizde en iyi oynayan takım. Şu an 8 haftanın 11'ini yapsak; Nwakaeme'yi sol açığa, Hamsik'i ortaya, Bakasetas'ı da forvet arkasına yazarım. Bu 3 oyuncuyu ligin en iyi 11'ine yazarım; Bakasetas'a da performans olarak bir numara derim. Hem ofansif hem de defansif katkısıyla..."

"Gollü bir maç olur"

"İki tane farklı oyun formatıyla oynayan takımın bence çok güzel bir karşılaşması bizi bekliyor. Bol pozisyonlu ve gollü bir maç olmasını bekliyorum."

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