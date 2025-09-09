Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldı

Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi. Kulübün açıklamasında, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Santo ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton, Tottenham ve Al-Ittihad'da görev yapan tecrübeli teknik direktör, Aralık 2023'te Nottingham Forest'ın başına geçti.

Nottingham Forest, bu sezon ise 3 haftası geride kalan ligde 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.