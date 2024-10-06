Okan Buruk eleştirilere yanıt verdi: 'Hiç umurumda değil!'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.





Okan Buruk şöyle konuştu:

'Oyuncularımın performansından mutluyum'

"Berabere kalma ve kaybetme lüksünüz yok! Avrupa'da da her maçı kazanmak zorundasınız. Kasımpaşa, Alanyaspor onlar da oynamaya ve sonuç almaya çalıştı. Kalite arttıkça, lig daha zevkli olacak. Yorgunluk da ortaya çıkabiliyor. Ancak oyuncularımın performansından mutluyum."





'Hiç umurumda değil!'

"Eleştiriler olacak ama hiç umurumda değil! Benim o şekilde kaybedecek vaktim yok. Takıma odaklanmak durumundayım. Eleştiriler beni etkilemiyor. İyi şeyler söylendiğinde de ilgilenmiyorum. Bir maç kaybediyorsunuz, sizi gömüyorlar. Eleştiriye açığım. Herkesin kendi fikirlerini söylemesi, yorumlaması güzel. Zaten futbolu bu yüzden seviyor insanlar. Herkesin yorumlamasına izin vermek lazım."





'Icardi'nin performansından memnunum'

Icardi sakatlıktan geldi ve elinden geleni yapıyor. Bazen sahada durması bile bizim için çok önemli. İki senede yaptıkları ile Galatasaray şampiyon oldu. Bu ara ona da yarayacak ve çok iyi duruma gelecek. Icardi'nin performansından memnunum."





'Önce bir faul vardı'

"Serdar Dursun'un kaçırdığı golden önce bir faul vardı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı da gördüm. Bizimki daha penaltıya benziyor. İkisi de verilmeyebilir, biri de verilebilir, bu tabii ki takdir hakkı."















