Okan Buruk taraftara müjdeyi verdi: İkisi de kadroda olacak

Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın durumu hakkında bilgilendirme yapan başarılı çalıştırıcı, kontratıyla ilgili soruya da cevap verdi.





Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Bütün oyuncularımız hazır hale geliyor"





"Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz. Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyod başlıyor. Samsunspor, gelişen, yeni, önemli transferler yapan bir takım. 7 maçlık periyot bizim için başlıyor. Çok uzun bir periyot olacak. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre, birçok oyuncumuz sezon başı kampı geçirmedi. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla beraber antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Son transferimiz Ndombele geçen hafta geldi. 1-2 hafta içerisinde en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum."













"İyi bir kadroya sahibiz"





"Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma gerçekten bu anlamda çok inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli kadro kurdular. Galatasaray camiasında birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birleşti. Dolu tribünleri görüyoruz, Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak beni sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek."









"Galatasaray'ı karıştırmak için büyük bir çaba var"





"Bu süreçte daha çok birlikte olmalıyız. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar... Bunlara hazırız. Göğüs gereriz. İşimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız."





"Katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var"





"Transferle ilgili yarın akşama kadar bir süre var. Bu süre içerisinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Olabilir. Olmazsa bu şekilde kapatacağız gibi düşündük."





"Maddiyat ikinci sırada gelir"





"Oyuncularım ve benimle ilgili bir sürü haber çıkıyor. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak birincildir, her şeyin üstünde gelir. Diğer konularda yönetimin kararına saygı duyacak ve kabul edecek bir insanım. En büyük hayalim Galatasaray teknik direktörlüğüydü, bunu da devam ettirmek istiyorum. Güçlü ve dik durmamız önemli. Ondan sonra maddiyat ikinci sırada gelir. Bizim için, hepimiz için Galatasaray'ın başarısı birinci sırada..."





"Kontratı sonra konuşacağız"





"Kontratla ilgili bir şey konuşmadık. Transfer süreci vardı. Sonra oturup konuşacağız. Kontrat ikinci sırada. Önemli olan güçlü olması, başarılı olması Galatasaray'ın. Geçen sene Galatasaray'ın yeniden şampiyon olması çok önemliydi. Çok kötü bir seneden sonra yönetim, teknik heyet, takım yenilendi ve çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunu böyle devam ettirmek istiyoruz."









"Hakim Ziyech ve Ndobele kadroda olacak"





"Oyun olarak farklı değişkenlikler olabilir, orta sahada, defansta, forvette. Birçok şey deneyeceğiz. Haftalar geçtikçe, maç içerisinde karar vereceğiz. 4 tane orta sahamız var, Kaan Ayhan'ı da orada destek olarak kullanıyoruz. Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz. Hakim iki gün önce antrenmanlara başladı. Kadroda olacak bu hafta. Ndombele de tam hazır olmasa da kadroda olacak. Süre verebiliriz. Zaha'nın durumuna bugün, yarın karar vereceğiz; bu maç mı, bir sonraki maç mı diye. Diğer oyuncularım da oynamaya hazır durumda bekliyor."























