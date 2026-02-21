Okan Buruk'tan iptal edilen gole tepki: 90'lı yıllarla kıyaslama yaptı

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

Mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;

'İyi günümüzde değildik'

"Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. O verimi, o 'fresh'liği göremedik. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik."

'90'larda belki ofsayt verirdi hakemler'

"İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi."

'Bu gece de bir utanç oldu'

"TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu."

'Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik'

"Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik."

'Bizim adımıza üzücü bir hata'

"Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor."

'Icardi maça son anda yetişti'

"Osimhen'in olmaması önemliydi. Icardi maça son anda yetişti. Dünkü antrenmanı yarım bırakmıştı, sırt ve boynunda tutulma vardı. Başlatalım mı başlatmayalım mı diye düşündük. Devre arasında hem ön alan baskısı hem de özellikle Konyaspor önde oynamaya çalışıyordu, Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı. Takım olarak hep geriye döndük."

'3. bölgede daha çok üretmeliydik'

"Zemin kötüydü. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu."















