Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan Ergin Ataman ve ekibine Sert Sözler

1/02/2026, Pazar
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman.
Yunanistan Erkekler Ligi’nde Aris deplasmanında alınan mağlubiyet Panathinaikos’ta ortalığı karıştırdı. Başkan Dimitris Giannakopoulos, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayla başantrenör Ergin Ataman ve teknik ekibi istifaya davet etti.

Yunanistan Erkekler Basketbol Ligi’nin 16. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Aris’e 102-95 mağlup oldu. Bu sonuçla ligdeki ikinci yenilgisini alan yeşil-beyazlılar, zirve yarışında önemli bir darbe almasına rağmen ikinci sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmanın ardından Panathinaikos cephesinde tansiyon yükseldi. Kulüp Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla başantrenör Ergin Ataman başta olmak üzere teknik ekip ve oyuncuları hedef aldı.

Giannakopoulos paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos. Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte.”

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos

Başkanın bu çıkışı Yunan basketbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Ergin Ataman ve kulüp yönetiminin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Aris yenilgisi sonrası Panathinaikos’ta yaşanan bu kriz, sezonun geri kalanı için soru işaretlerini de beraberinde getirdi.




