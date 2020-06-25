PREMİER LİG

Premier Lig'de Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea karşısında puan kaybetmesinin ardından Liverpool, şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızılar, 1992 yılında kurulan Premier Lig'de ilk defa kupa sevinci yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool, İngiltere'de 30 yıl sonra şampiyon oldu.

Liverpool, İngiltere'de 30 yıl sonra şampiyon oldu.

Fotoğraf: PHIL NOBLE

İngiltere Premier Lig'de, lider Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin, deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.

Manchester City'nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.

  • En son 1990'da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.

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