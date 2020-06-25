Premier Lig'de Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti

İngiltere Premier Lig'de, lider Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin, deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.
Manchester City'nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.
- En son 1990'da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.
#Liverpool İngiltere'de 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti 🔴🏆 pic.twitter.com/OJOkXg3Pct
#Liverpool İngiltere'de 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti 🔴🏆 pic.twitter.com/OJOkXg3Pct— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 25, 2020
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