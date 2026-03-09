Yeni Şafak
PSG evinde Monaco'ya kaybetti

PSG evinde Monaco'ya kaybetti

14:539/03/2026, Pazartesi
AA
Ligue 1'de Monaco, deplasmanda lider PSG'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla PSG, son 4 haftada ikinci yenilgisini yaşadı.

PSG evinde Monaco'ya kaybetti. Konuk takımın gollerini Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin ve Folarin Balogun attı. Son 4 haftada ikinci yenilgisini yaşayan PSG'nin tek golü, Bradley Barcola'dan geldi.

Zirve takibini sürdüren Lens, sahasında Metz'i 3-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi.


İnişli çıkışlı performans sergileyen Olimpik Marsilya, Toulouse deplasmanında 1-0 kazandı.


Paris'i ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Olimpik Lyon'un galibiyet hasreti üç maça çıktı.


Berke Özer'in 90 dakika kalesini koruduğu maçta Lille, sahasında Lorient ile 1-1'lik eşitliğe razı oldu.


Ligin 25. haftasında PSG, 57 puanla zirvedeki yerini korudu. Liderin mağlup olduğu haftada galip gelen Lens, puan farkını bire düşürdü. Marsilya ve Lyon, 46'şar puanla iki takımın ardından sıralandı.




