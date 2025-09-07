Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a ağır eleştiri: 'İspanyollar sana bunu yapar!'

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a ağır eleştiri: 'İspanyollar sana bunu yapar!'

23:587/09/2025, Pazar
G: 8/09/2025, Pazartesi
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın sergilediği performansa sert tepki gösterdi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız konuk ettiği İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.


Yenilginin ardından karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen sert eleştirilerde bulundu.


'İspanyollar sana bunu yapar!'

İspanya'nın hafife alındığını ifade eden Dilmen, “İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!" dedi.


'Yazık, bu kadar ezilemezsin'

Sergilenen performansı eleştiren deneyimli isim, "5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin.” ifadelerini kullandı.







