Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a ağır eleştiri: 'İspanyollar sana bunu yapar!'

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız konuk ettiği İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

'İspanyollar sana bunu yapar!'

İspanya'nın hafife alındığını ifade eden Dilmen, “İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!" dedi.

'Yazık, bu kadar ezilemezsin'

Sergilenen performansı eleştiren deneyimli isim, "5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin.” ifadelerini kullandı.