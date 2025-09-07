Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a ağır eleştiri: 'İspanyollar sana bunu yapar!'

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın sergilediği performansa sert tepki gösterdi.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız konuk ettiği İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.
Yenilginin ardından karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen sert eleştirilerde bulundu.
İspanya'nın hafife alındığını ifade eden Dilmen, “İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!" dedi.
Sergilenen performansı eleştiren deneyimli isim, "5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin.” ifadelerini kullandı.