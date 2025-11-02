Rıdvan Dilmen'den Oulai için transfer iddiası: Genç yıldıza tarih verdi!

"Gelelim Oulai'ye... Nasıl bir oyuncu? Ben orta saha oyuncusuydum. Profesyonel kariyerimin ilk 4 yılında tam bir 8 numaraydım. Zaman zaman da yoklukta merkezde oynatıyorlardı. 4 yıl sonra öne attılar beni, aslında ben orta sahada da iyi bir oyuncuydum. Oulai'yi özellikle izledim birkaç haftadır... Şöyle söyleyeyim; ligimizde 3-4 sene sonra çok önemli yerlere gelebilecek, transfer yapabilecek bir potansiyel görüyorum."