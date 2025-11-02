Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen'den Oulai için transfer iddiası: Genç yıldıza tarih verdi!

Rıdvan Dilmen'den Oulai için transfer iddiası: Genç yıldıza tarih verdi!

2/11/2025, Pazar
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin Galatasaray derbisindeki performasına övgüler yağdırdı.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor derbisi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli yorumcu, maçın dikkat çeken isimlerinden olan 19 yaşındaki genç yetenek Christ Inao Oulai hakkında kariyerini değiştirecek çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı Sports Digitale'da değerlendirdi. Dilmen, Christ Inao Oulai'ye de değindi.

OULAİ İÇİN TRANSFER İDDİASI

Oulai'nin derbinin yıldızlarından biri olduğunu aktaran Rıdvan Dilmen, 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim Oulai'ye... Nasıl bir oyuncu? Ben orta saha oyuncusuydum. Profesyonel kariyerimin ilk 4 yılında tam bir 8 numaraydım. Zaman zaman da yoklukta merkezde oynatıyorlardı. 4 yıl sonra öne attılar beni, aslında ben orta sahada da iyi bir oyuncuydum. Oulai'yi özellikle izledim birkaç haftadır... Şöyle söyleyeyim; ligimizde 3-4 sene sonra çok önemli yerlere gelebilecek, transfer yapabilecek bir potansiyel görüyorum."
Oulai'nin devamlılığı ve oyun görüşüne vurgu yapan Rıdvan Dilmen,
"19 yaşındaki bir futbolcu için orta saha özelliklerine baktığımız zaman sürati olsa, gol vuruşu olsa hücuma dönecektir zamanla ama maksimum forvet arkasına gider. Bu yaşta hem devamlılığı iyi, hem oyun görüşü iyi. Oulai'nin birkaç yıl sonra önemli bir yere transfer olacağını düşünüyorum ben açıkçası"
diyerek sözlerini tamamladı.


