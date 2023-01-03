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Rıza Çalımbay: Sivasspor'a yapılan haksızlık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından konuştu. Çalımbay ''En az 50 kişi baktı ve bir tane bir şey bulamadılar. Yine bakıyorlar, yok burada işte yok. Bu Sivasspor'a yapılan bir haksızlık'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Rıza Çalımbay: Sivasspora yapılan haksızlık
Rıza Çalımbay

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

Canlı yayına telefon ile bağlanan Çalımbay, "VAR kayıtlarını dinliyorum ama boşuna dinliyorum. Biz bile kenarda gördük. Muslera içerde, Nelsson direği tutuyor. Bunları konuşmaya bile gerek yok" dedi.

''BuSivasspor'a yapılan haksızlık''

Büyük bir haksızlığa uğradıklarını söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Bir bilen varsa, açıklasın dedik. En az 50 kişi baktı ve bir tane bir şey bulamadılar. Yine bakıyorlar, yok burada işte yok. Bu Sivasspor'a yapılan bir haksızlık. Göz göre göre puanımız gidiyor. Başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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