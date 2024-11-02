Salzburg’dan Fenerbahçe’ye 7 milyon euroluk teklif

Süper Lig ekiplerinde ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın talip olduğu Arjantinli yıldız Dybala ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basını Süper Lig devinin oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar.