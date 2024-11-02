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Salzburg’dan Fenerbahçe’ye 7 milyon euroluk teklif

Salzburg’dan Fenerbahçe’ye 7 milyon euroluk teklif

14:302/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
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Salzburg’dan Fenerbahçe’ye 7 milyon euroluk teklif
Salzburg’dan Fenerbahçe’ye 7 milyon euroluk teklif

Avusturya Bundesliga ekibi Salzburg, Fenerbahçeli yıldız için 7 milyon euroluk transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe oyuncuyu satmaya sıcak bakmazken Salzburg devre arasında transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki yıldızına Avusturya ekibi Salzburg talip oldu. Salzburg oyuncunun transferi için devre arasında Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk teklifte bulunacak. Detaylar haberimizde.

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Mert Müldür ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

Avusturya medyasındaki haberlere göre Salzburg, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Salzburg'un devre arası transfer döneminde 7 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR

Fenerbahçe yönetimi, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Mert Müldür'ün satışını şimdilik düşünmüyor. Ancak devre arası bek takviyesi gelirse teklif masaya yatırılacak.

2023 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Mert Müldür bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı. 25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda gol atamazken 1 asiste imza attı.




#Fenerbahçe
#Salzburg
#Mert Müldür

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