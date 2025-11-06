Yeni Şafak
Samsunspor tribünlerinden Filistin'e destek koreografisi

Samsunspor tribünlerinden Filistin'e destek koreografisi

6/11/2025, Perşembe
Kırmızı-beyazlı taraftarlardan Filistin'e özel koreografi.
Kırmızı-beyazlı taraftarlardan Filistin'e özel koreografi.

Samsunspor taraftarları, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Hamrun Spartans ile oynadıkları maç öncesi Filistin'e özel koreografi yaptı.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı.


Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta taraftarlar, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Samsunspor taraftarı, Hamrun Spartans müsabakasında koreografi yaptı.


Stadyumun tamamında kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar İngilizce, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı. Kuzey tribününe ayrıca İngilizce, "Filistin" yazılı pankart asıldı.





