Samsunsporlu Holse'nin hedefi Dünya Kupası

13:1222/11/2025, Cumartesi
IHA
Carlo Holse, 2026 Dünya Kupası'na gitmek istediğini açıkladı.
Carlo Holse, 2026 Dünya Kupası'na gitmek istediğini açıkladı.

Samsunspor’un Danimarkalı başarılı orta saha oyuncusu Carlo Holse, ülkesinin milli takımı ile Dünya Kupası’nda boy göstermek istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un orta saha oyuncusu Carlo Holse, bu sezon attığı 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Avrupa’da ve ligde iyi performans sergileyen Samsunspor’un en önemli oyuncularından biri olan Holse, zaman zaman da Danimarka Milli Takımı’ndan davet alıyor. Holse, 2026 Dünya Kupası’nda ülkesi adına forma giymeyi çok istediğini ifade etti.


ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliğini üstleneceği 2026 Dünya Kupası’nda Danimarka forması ile boy göstermek istediğinin altını çizen Holse, "Ben de futbolcu olarak Dünya Kupası’nda Danimarka ile birlikte olmak isterim. Son maçlar için milli takımdan davet almadığım için bu durum bana bağlı değil. Sonuç olarak bu karar milli takımın vermesi gereken bir karar. Takım halinde ve ülke halinde oynadığımız son karşılaşmaları kazanamadığımız için büyük hayal kırıklığı da yaşıyoruz. Şimdi mart ayında oynamamız gereken play-off karşılaşmaları var. Umarım istediğimiz performansı gösterir ve istediğimiz sonuçları alırız" dedi.


Kendi pozisyonunda Süper Lig’de en beğendiği oyuncunun sorulması üzerine ise Holse, "Açıkçası benim açımdan cevaplanması zor bir soru. Alanyaspor’da Maestro Muanza adında bir futbolcu var. Kendisini çok ama çok beğeniyorum" diye konuştu.



#Carlo Holse
#Samsunspor
#Süper Lig
