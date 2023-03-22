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Spor

Şenol Güneş'ten derbide aynı reçete

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde takımını son 3 haftada kazandıkları taktik ve dizilişle oynatacak. Kadroda değişiklik yapmayı düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, sadece savunmada zorunlu tek hamle yapabilir.

Haber Merkezi
09:31 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş ligde üçüncü sırada yer alıyor

Beşiktaş ligde üçüncü sırada yer alıyor

Beşiktaş, Milli ara nedeniyle lige verilen arada yaptığı 2 günlük iznin ardından bugün top başı yapıyor. Siyah beyazlılar, son 3 haftada aldığı galibiyetlerle yakaladığı ivmeyi, Fenerbahçe derbisinde de devam ettirmek istiyor.


Taktik derbide de aynı olacak

3 maçta alınan 9 puanla birlikte Avrupa kupaları hedefinde önemli bir yol alan siyah-beyazlılar, şimdi de gözünü ligi ikinciliğine dikti. Milli ara dönüşü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak puan farkını 2'ye indirmek istiyor. Ligin geri kalan kısmında hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la maçı olan siyah-beyazlılar, bu derbileri kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor.


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 3 haftada 9 puan getiren dizilişi ve taktiği derbide de uygulayacak. Deneyimli çalıştırıcı son 3 maçta savunma ve orta sahayı aynı isimlerden kurarken, bir tek kanatta Redmond yerine Ghezzal'a şans vermişti. Güneş, Tayyip Talha yetişmezse, savunmada Onur, Saiss, Colley ve Masuaku 4'lüsünü oynatmayı planlıyor.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Süper Lig
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