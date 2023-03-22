Şenol Güneş'ten derbide aynı reçete

Beşiktaş, Milli ara nedeniyle lige verilen arada yaptığı 2 günlük iznin ardından bugün top başı yapıyor. Siyah beyazlılar, son 3 haftada aldığı galibiyetlerle yakaladığı ivmeyi, Fenerbahçe derbisinde de devam ettirmek istiyor.

3 maçta alınan 9 puanla birlikte Avrupa kupaları hedefinde önemli bir yol alan siyah-beyazlılar, şimdi de gözünü ligi ikinciliğine dikti. Milli ara dönüşü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak puan farkını 2'ye indirmek istiyor. Ligin geri kalan kısmında hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la maçı olan siyah-beyazlılar, bu derbileri kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor.