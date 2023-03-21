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Spor

Sevilla yeni teknik direktörünü açıkladı

La Liga ekibi Sevilla, teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar'ın getirildiğini açıkladı. Endülüs ekibi geçtiğimiz günlerde Jorge Sampaoli ile yolları ayırmıştı.

23:04 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Jose Luis Mendilibar kariyerinde son olarak La Liga temsilcisi Alaves'i çalıştırmıştı.

Jose Luis Mendilibar kariyerinde son olarak La Liga temsilcisi Alaves'i çalıştırmıştı.

İspanya La Liga ekibi Sevilla, yeni teknik direktörünü duyurdu.

La Liga'da düşme hattına yaklaşan Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolları ayırmıştı. Sampaoli yönetiminde Sevilla bu sezon 31 maçta 13 galibiyet alırken, 12 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Sevilla resmen duyurdu

Sevilla kulübü tarafından yapılan açıklamada, teknik direktörlük pozisyonuna Jose Luis Mendilibar'ın getirildiği açıklandı.

Jose Luis Mendilibar kariyerinde son olarak La Liga temsilcisi Alaves'i çalıştırmıştı.




#Sevilla
#Jose Luis Mendilibar
#Jorge Sampaoli
1 saat önce
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