Sevilla yeni teknik direktörünü açıkladı

Jose Luis Mendilibar kariyerinde son olarak La Liga temsilcisi Alaves'i çalıştırmıştı.
İspanya La Liga ekibi Sevilla, yeni teknik direktörünü duyurdu.
La Liga'da düşme hattına yaklaşan Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolları ayırmıştı. Sampaoli yönetiminde Sevilla bu sezon 31 maçta 13 galibiyet alırken, 12 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Sevilla resmen duyurdu
Sevilla kulübü tarafından yapılan açıklamada, teknik direktörlük pozisyonuna Jose Luis Mendilibar'ın getirildiği açıklandı.
Jose Luis Mendilibar kariyerinde son olarak La Liga temsilcisi Alaves'i çalıştırmıştı.