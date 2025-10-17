Yeni Şafak
Sivasspor'da Keçiörengücü mesaisi devam ediyor

Sivasspor'da Keçiörengücü mesaisi devam ediyor

13:5617/10/2025, Cuma
AA
Valon Ethemi de çalışmalarda yer aldı.
Valon Ethemi de çalışmalarda yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivassor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivassor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan ve top koruma egzersizleri yapan kırmızı beyazlı ekibin, idmanı dar alan oyunuyla tamamladığı aktarıldı.


Sivasspor, yarın yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar daha sonra Ankara'ya giderek kampa girecek.


Keçiörengücü ile Sivasspor, 19 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.





