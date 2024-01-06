Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler kadroya 6-8 oynayabilen bir orta saha oyuncusu katmak istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Milan forması giyen Rade Krunic için yeniden masaya oturdu. Ayrıca sarı-lacivertli takımın, Krunic için yapmış olduğu teklif ortaya çıkarken, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli de, oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.





Fenerbahçe Rade Krunic için ne kadar bonservis teklif etti?

Milan ile Rade Krunic için masaya oturan Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı. Sezon başında Bosna Hersekli oyuncu için, 6 milyon euro teklifte bulunan sarı-lacivertliler, bu sefer kesinlikle bu rakama çıkmak istemiyor. Milan, Fenerbahçe'den Krunic için 6 milyon euro isterken, Fenerbahçe'nin teklifi ise bonuslar dahil 3 milyon euro. Sarı lacivertli yöneticiler bu transfer için 3 milyon eurodan yukarı bir takama çıkmayı düşünmüyor.





Milan ise Fenerbahçe'nin bu teklifine sıcak bakmıyor ve diğer takımlarla da görüşmelerini sürdürüyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon da Krunic'i isteyen ekipler arasında bulunuyor.





Fenerbahçe Rade Krunic'i transfer etti mi?

Rade Krunic için Milan ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe henüz İtalyan ekibini ikna etmiş değil. Eğer Fenerbahçe, Milan'ı ikna edebilirse Krunic, sarı-lacivertli formayı giymeyi istiyor.





Stefano Pioli'den Rade Krunic itirafı

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Empoli maçı öncesinde Rade Krunic hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon başında Krunic'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmayan tecrübeli teknik adam, bu sefer oyuncunun ayrılmasının herkes için iyi olacağını söyledi. Pioli, "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.









Rade Krunic Fenerbahçe için Edin Dzeko'dan bilgi aldı

Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı Rade Krunic, sarı-lacivertli takımın kaptanı Edin Dzeko'dan bilgi aldı. Aynı zamanda vatandaşı da olan Dzeko ile konuşan Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi.





Mario Branco görüşmeleri yaptı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan, İtalya'da Krunic için yapılan görüşmelerin ardından İstanbul'a döndü.

















Krunic’in Fenerbahçe’ye ve Dzeko’ya vermiş olduğu bir söz var. Önceliği her zaman Fenerbahçe ama bir de bu transfer hamlesinin ekonomik durumları var



Fenerbahçe, 6 milyon Euro seviyelerine kesinlikle çıkmayı düşünmüyor. O yüzden Milan ve diğer kulüplerin görüşmeleri de önemli — Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) January 6, 2024















