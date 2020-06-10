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Stoke City'de teknik direktör Michael O'Neill koronavirüse yakalandı

İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin teknik direktörü Michael O'Neill'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Michael O'Neill'ın çalıştırdığı Stoke City ligde 42 puanla 17. sırada yer alıyor.

Michael O'Neill'ın çalıştırdığı Stoke City ligde 42 puanla 17. sırada yer alıyor.

Stoke City'den yapılan açıklamada, takımlarının Manchester United ile bugün yapmayı planlandığı hazırlık maçı öncesi futbolcular ve teknik ekibe koronavirüs testi yapıldığı, teknik direktör O'Neill'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yaşanan durum nedeniyle söz konusu karşılaşma iptal edilirken, Kuzey İrlandalı teknik adamın karantinaya alındığı ifade edildi.

  • Koronavirüs salgını dolayısıyla askıya alınmasının ardından yeniden başlayacak İngiltere Championship'de 20 Haziran'da Reading'e konuk olacak Stoke City'de, O'Neill'ın yardımcısı Billy McKinlay geçici olarak takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.

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