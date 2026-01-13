Süper Kupa'nın PFDK sevkleri gerçekleşti: Fenerbahçe'den 2 Galatasaray'dan 1 isim

Süper Kupa sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Fenerbahçeli futbolcular John Duran, Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Mario Lemina, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Süper Kupa finali sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri gerçekleşti.
Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundan Fenerbahçeli John Duran(Sportmenliğe aykırı hareket), Jayden Oosterwolde(Hakaret) ile Galatasaraylı Mario Lemina(Hakaret) tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA’nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JHON JADER DURAN PALACIOS’un müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."