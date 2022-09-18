CANLI | Fenerbahçe - Alanyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Alpaslan Dedeş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki.

Fenerbahçe milli araya moralli girmeyi hedefliyor

Ligdeki son maçında Kayserispor'u 2-0 yenip UEFA Avrupa Ligi'nde de Rennes ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftayı ise bay geçmişti. Jesus'un öğrencileri bu haftaya ise 10 puanla 7. sırada girmişti. Fenerbahçe, zorlu maçı kazanarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Öte yandan ev sahibi ekipte 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, bu akşam sarı kart görmesi halinde Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu mu?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Digitürk üyeliği bulunmayan futbol severler mücadelenin anlık takibini Yeni Şafak Spor'un 'canlı skor' adresinden yapabilecek.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro.