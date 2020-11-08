Başakşehir'in 31 yaşındaki futbolcusu Nacer Chadli Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçına damga vurdu. Fas asıllı Belçikalı yıldız, sonradan dahil olduğu mücadelede yaprığı iki asistle maçtaki düğümü çözdü ve takımının karşılaşmayı 2-1 kazanmasını sağladı.

Chadli'nin Gençlerbirliği maçındaki istatistikleri;

15 Dakika

2 Asist

2 Top kazanma

6/8 Pas başarısı

Chadli için sosyal medyada yapılan yorumlar ise şöyle;

Chadli: Geldi, gördü, kesti, maçı aldı gidiyor. — Volkan Demir (@albandemir) November 8, 2020

Yetenek hakikaten ölmüyor,Chadli girdi maçı aldı. Bu arada Gençlerbirliği tam bir yetenek fakiri. — Hazar Büyüka (@hazar_buyuka) November 8, 2020

Başakşehir bugün 56 tane orta yaptı. 56! Deniz Türüç'ün 20, Visca'nın 15 ortası var.



Maçı kazandıran da Chadli'nin iki ortası oldu.



Ezbere yorumları bırakalım artık. — Rıdvan Aksu (@ridvanaksu) November 8, 2020

Chadli'nin adı bizimle anıldığında buralar "çöp" diyenden geçilmiyordu. — Doğan Ustaer (@dogan_ustaer) November 8, 2020

Sağlıklı bir Chadli, neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi. — Serdar Sarıdağ 🇹🇷 (@serdarsaridag) November 8, 2020

Chadli'den hem sağ ayakla hem de sol ayakla asist. 2. golde Chadli ve Mehmet Topal'ın yanında golün oluşumunda Chadli'ye verilen pasın değeri çok büyük, tam olarak göremedim sanırım pası veren Giuliano'ydu. Oyuna girenler maçı değiştirenler oldu. — Semih Durası (@SemihDurasi) November 8, 2020

Chadli için Başakşehir teknik heyeti en doğru zamanı beklemiş. Sakatlığını atlatması ve hazırlanması uzun sürdü ancak çok sağlıklı döndüğü aşikar. Diğer tüm transferlerin içinde oynamaması sebebiyle de en az konuşulan oyuncuydu. Bugün bu ligde belirleyici olabileceğini gösterdi — Mustafa Göksel (@mgoksell) November 8, 2020