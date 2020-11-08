SÜPER LİG

Süper Lig'in yeni yıldızı göz kamaştırdı: "Ligi domine eder"

Başakşehir'in Gençlerbirliği'ni 1-0 geriden gelerek 2-1 yendiği karşılaşmada yıldızlaşan isim Nacer Chadli oldu. Fas asıllı Belçikalı futbolcu Okan Buruk tarafından ikinci yarıda son bölümde oyuna dahil oldu ve attırdığı gollerle maçı çözen isim oldu. Chadli için sosyal medyada dikkat çeken mesajlar atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehirli futbolcuların gol sevinci

Başakşehirli futbolcuların gol sevinci

Başakşehir'in 31 yaşındaki futbolcusu Nacer Chadli Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçına damga vurdu. Fas asıllı Belçikalı yıldız, sonradan dahil olduğu mücadelede yaprığı iki asistle maçtaki düğümü çözdü ve takımının karşılaşmayı 2-1 kazanmasını sağladı.

Chadli'nin Gençlerbirliği maçındaki istatistikleri;

  • 15 Dakika
  • 2 Asist
  • 2 Top kazanma
  • 6/8 Pas başarısı

Chadli için sosyal medyada yapılan yorumlar ise şöyle;

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