Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara mesaj

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportif açıdan zorlu bir süreçten geçtiklerini ancak, büyük başarıların büyük dönüşümlerle geldiğini söyledi. Bordo-mavili kulübün aralık ayı dergisine açıklamalarda bulunan Doğan, Şenol Güneş liderliğinde başlattıkları 3 yıllık plan çerçevesinde, ilk yıl toparlanma, ikinci yıl yenilenme ve üçüncü yıl sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerlediklerine vurgu yaparak, bu süreçte altyapının merkezi bir rol oynayacağını dile getirdi. Trabzonspor'un sadece bugününü değil yarınlarını da inşa edecek projeler hazırladıklarını anlatan Doğan, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçireceğimiz Trabzonspor Koleji hem genç yeteneklerin yetişmesine, hem de Trabzonspor kültürüne uygun bireylerin kazandırılmasına öncülük edecek" dedi.





"Önemli bir yol ayrımındayız"





Doğan, kulüp tarihinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir yol ayrımında olduklarını dile getirerek, "Trabzonspor, kurulduğu günden bu yana mücadele ruhuyla Türk futbolunda eşsiz bir yer edinmiştir. Bugün ise bu ruhu yeniden diriltmek, sürdürülebilir başarı modelini hayata geçirmek ve tarihimizde yeni bir sayfa açmak üzere çok önemli bir yol ayrımındayız. Unutmayalım ki Trabzonspor yalnızca bir spor kulübü değil; bir değerler manzumesidir. Adaletsizliklere başkaldıran, hakkaniyet için savaşan ve başarının ancak alın teriyle kazanılacağını gösteren büyük bir davanın adıdır. Bu dava sahada kazanılan kupalarla değil, camianın birliği ve Trabzonspor ruhunun yaşatılmasıyla yücelecektir" ifadelerini kullandı.





"Trabzonspor'un geleceği artık tesadüflere bırakılmayacak"





Trabzonspor'un Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmasının tarihindeki en önemli ekonomik hamlelerden birisi olduğunu dile getiren Doğan, "Finansal sıkıntılar, saha içi zorluklar ve Türk futbolundaki adaletsizliklere karşı verdiğimiz mücadele, yalnızca bugüne değil, geleceğe dair de umut taşımaktadır. Bu bağlamda, kulübümüzün Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak yaklaşık 800 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulması, Trabzonspor tarihindeki en önemli ekonomik hamlelerden biri olmuştur. Ancak, bu sadece başlangıçtır. Gelir kaynaklarımızı artırmak, sportif başarıyı istikrarlı hale getirmek ve Trabzonspor'u borçsuz yapıya kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Trabzonspor'un geleceği artık tesadüflere bırakılmayacak" şeklinde konuştu.





"Mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğiz"





Trabzonspor'un mali disiplininden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Başkan Ertuğrul Doğan, "Bir kez daha vurgulamak isterim. Bu disiplin, sadece bugün değil, yarın da Trabzonspor'un dimdik ayakta kalmasını sağlayacak en önemli temel taş olacaktır. Aynı şekilde, sportif yapılanmaya olan sadakatimiz de kulübümüzün başarı yolculuğunda rehberimiz olmaya devam edecektir" dedi.





"Haklarımızı sonuna kadar savunacağız"





Doğan, Trabzonspor'un haklarını her alanda savunmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:





"Türk futbolunun mevcut düzeni, ne yazık ki tarafsızlıktan uzak ve adaletsiz bir tablo sergiliyor. Trabzonspor, sahada yalnızca rakipleriyle değil, sistemin açıkları ve yanlışlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu düzen, sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun itibarını da tehdit etmektedir. Bizler, bugüne dek hiçbir adaletsizlik karşısında sessiz kalmadık; bundan sonra da kalmayacağız. Haklarımızı sahada, masada ve her alanda sonuna kadar savunacağız. Bu, yalnızca kulüp mücadelesi değil, aynı zamanda bir duruşun, bir hakkaniyet savaşının hikâyesidir."





"Büyük bir kulüp olmanın sorumluluğu ile hareket edeceğiz"





Başkan Ertuğrul Doğan, tahriklere kapılmadan, büyük bir kulüp olmanın sorumluluğuyla hareket edeceklerini de belirterek taraftarlara mesaj gönderdi. Doğan, "Trabzonspor'un gerçek gücü, birbirine kenetlenen ve kulübüne inanan taraftarıdır. Bu yolculukta takımımızın yanında olmanızı ve stadyumumuzu Trabzonspor'un ruhuna yakışır bir coşkuyla doldurmanızı bekliyoruz. Çünkü Trabzonspor'un hikâyesi, umutsuzluğa direnenlerin, zorlukları birlikte aşanların hikayesidir" şeklinde konuştu.















