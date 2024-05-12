Trabzonspor, Süper Lig 36. haftasında evinde İstanbulspor’u konuk ediyor. Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım için haberimize bakabilirsiniz.
TRABZONSPOR - İSTANBUL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig 36. haftası Trabzonspor - İstanbulspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM - CANLI SKOR
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır 2 Rayyan Baniya 6 Batista Mendy 12 Thomas Meunier 18 Eren Elmalı 3 Joaquin Fernandez 8 Enis Bardhi 23 Umut Güneş 10 Trezeguet 19 Nicolas Pepe 30 Paul Onuachu
İSTANBULSPOR
26 Mücahit Serbest 4 Mehmet Yeşil 13 Racine Coly 14 Simon Deli 21 Demeaco Duhaney 66 Ali Yaşar 6 Modestas Vorobjovas 7 David Sambissa 34 Florian Loshaj 12 Mendy Mamadou 19 Emir Kaan Gültekin