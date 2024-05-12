TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM - CANLI SKOR

Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Taylan Antalyalı (P), 28. dakikada Marius Mouandilmadji ve 36. dakikada Joaquin Fernandez (K.K) attı. Bordo-mavililerin tek golünü 32. dakikada Enis Bardhi kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor 58 puanla 3. sırada kaldı. Samsunspor - Trabzonspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.