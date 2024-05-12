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Spor

Trabzonspor Süper Lig 36. haftasında İstanbulspor’u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig 36. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor’u ağırlıyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Emre Kargın yönetecek. Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım ve canlı skor ekranı için haberimize bakabilirsiniz.

15:59 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım
Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım

Trabzonspor, Süper Lig 36. haftasında evinde İstanbulspor’u konuk ediyor. Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım için haberimize bakabilirsiniz.

TRABZONSPOR - İSTANBUL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 36. haftası Trabzonspor - İstanbulspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM - CANLI SKOR

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır 2 Rayyan Baniya 6 Batista Mendy 12 Thomas Meunier 18 Eren Elmalı 3 Joaquin Fernandez 8 Enis Bardhi 23 Umut Güneş 10 Trezeguet 19 Nicolas Pepe 30 Paul Onuachu

İSTANBULSPOR

26 Mücahit Serbest 4 Mehmet Yeşil 13 Racine Coly 14 Simon Deli 21 Demeaco Duhaney 66 Ali Yaşar 6 Modestas Vorobjovas 7 David Sambissa 34 Florian Loshaj 12 Mendy Mamadou 19 Emir Kaan Gültekin

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Trabzonspor
#İstanbulspor
#Süper Lig
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