Trabzonspor'da 5 eksik

Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında yarın oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul’a hareket etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen son idmanda takım, maç planı üzerinde çalıştı. Bordo-mavililer antrenmanın ardından saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla İstanbul’a gitti.