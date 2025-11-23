Yeni Şafak
Trabzonspor'da 5 eksik

17:0023/11/2025, Pazar
Bordo-mavililer Başakşehir maçının son idmanını gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a hareket etti. Bordo-mavililerde sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle 5 oyuncu kafilede yer almadı. Fatih Tekke yönetimindeki takım, taktik antrenmanın ardından özel uçakla İstanbul’a geçti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında yarın oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul’a hareket etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen son idmanda takım, maç planı üzerinde çalıştı. Bordo-mavililer antrenmanın ardından saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla İstanbul’a gitti.


Kadrodaki eksikler

Takımda sakatlıkları süren Taha İnce Emre, Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic’in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Bouchouari ile Boran Başkan İstanbul kafilesinde yer almadı.




Trabzonspor’un 22 kişilik İstanbul kafilesi

Kulübün açıklamasına göre Başakşehir maçı için belirlenen 22 kişilik oyuncu listesi şöyle:


Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Yakuphan Sarıalioğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandır Zubkov, Edin Visca, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu, Danylo Sikan







#Süper Lig
#Trabzonspor
#Başakşehir
