Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da Fatih Tekke ve ekibinin maaşı revize edildi

Trabzonspor'da Fatih Tekke ve ekibinin maaşı revize edildi

19:5419/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörü Fatih Tekke ve ekibinin maaşının yıllık 90 milyon lira olarak revize edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon lira olarak yıllık net 90 milyon lira garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir."





#Trabzonspor
#Fatih Tekke
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK 2026 ödenekleri belli oldu: Emzirme ödeneği, iş görmezlik rapor parası kaç TL? Cenaze yardımı ne kadar? İşte yeni rakamlar