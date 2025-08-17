Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor Gaziantep FK'yı farklı mağlup etti: Liderliğini sürdürdü | ÖZET

20:5617/08/2025, Pazar
G: 17/08/2025, Pazar
TÜMOSAN Konyaspor'un yaşadığı gol sevinci.
Trendyol Süper Lig 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti ve haftayı lider kapattı. Galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ndao, 50. dakikada Aleksic ve 83. dakikada Anzdzouana attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 2. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti ve haftayı lider kapattı.


Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ndao, 50. dakikada Aleksic ve 83. dakikada Anzdzouana kaydetti.

Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Gaziantep FK ise 0 puanla son sırada kaldı.



TÜMOSAN KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
TÜMOSAN Konyaspor - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

