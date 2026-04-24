Türk futbol tarihinin en rezil hakemi: Bülent Demirlek

Yönettiği her maç olaylı geçen, taraftarların, oyuncuların, kimsenin sevmediği, hakem olmak için gerekli niteliklerden yoksun, hali, tipi, davranışlarıyla 90 dakikayı korku, endişe, şüphe, özellikle gereksiz ve anlamsız kart göstererek disiplin sağlayabileceğine inanan eski hakem Bülent Demirlek, Saadet Zinciri Operasyonu'nda insanları kandırarak 1 milyar dolar vurgun yapan bir çetenin ikinci adam olarak tutuklanmıştı. Ancak Demirlek serbest kaldı ve saçma sapan hareketlerine sosyal medyada devam etmeye başladı.

Değil Süper Lig gazozuna maçı bile yönetemez!

Bu adama değil Süper Lig, çocukların gazozuna mahalle maçını bile vermemek lazımken yıllarca maç yönetti bu ülkede. Birçok olaylı maçın arkasında hep Bülent Demirlek vardı. Ünlü 'Sulu Derbi'nin de hakemiydi. Beşinci dakikada iptal edilmesi gereken maçı sonuna kadar oynattı. Bir sonraki sezonun ilk maçı Trabzonspor-Sivasspor maçındaysa maçın bitimine 30 saniye kala Trabzonspor 1-0 öndeyken bir taraftarın sahaya girmesiyle soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Trabzonspor, maçı hükmen kaybetti ve 5 maç seyircisiz ceza aldı.

Dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak, Demirlek'e şu sözlerle tepki göstermişti:

"Bir takımın tüm sezonunu 30 saniyede yok etti yani. Yarım dakika kala hiçbir maç bitmemiştir. 30 saniye provoke ediliyor.

Hakem provokasyonu, taraftar provoke ediliyor. Futbolcu provoke ediyor. Rakip takımın idarecileri provoke ediyor. Ve maçı maalesef hakem tatil ediyor."

Ve herkesin bildiği Pancu'nun kaleye geçtiği 4-3'lük Fenerbahçe-Beşiktaş maçı... Bülent Demirlek orada da iş başındaydı.

Trabzonspor - Sivasspor maçı sonu oldu

Olaylı hakem Bülent Demirlek'in, 30 saniye kala tatil ettiği Trabzonspor - Sivasspor maçı ise son yönettiği karşılaşma oldu.



