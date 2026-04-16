Türk futbolundaki çifte standart bitmek bilmiyor: İstanbul'da yapılanlar duyulmuyor!

Galatasaray’ın Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlara rağmen yalnızca üç blok için kapatma cezası verilmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada ve spor camiasında çok sayıda kullanıcı, verilen cezanın yetersiz olduğunu savundu.

Tepkilerin odağında ise daha önce oynanan Trabzonspor – Galatasaray maçında alınan kararlar yer aldı. Söz konusu karşılaşmada benzer gerekçelerle neredeyse tüm tribünlere ceza uygulanmış, bu durum özellikle bordo-mavili taraftarların sert eleştirilerine neden olmuştu. İki maç arasındaki ceza farkı, “eşitlik” ve “adalet” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Futbol kamuoyunda birçok yorumcu, disiplin talimatlarının uygulanmasında standart bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurgularken, benzer olaylara farklı yaptırımlar uygulanmasının güven zedelediğini ifade etti. Taraftar grupları ise alınan kararların daha şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor.

Öte yandan gözler, konuyla ilgili yeni bir değerlendirme yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun önümüzdeki günlerde kamuoyundan gelen tepkilere nasıl yanıt vereceği merak konusu. Tartışmanın kısa vadede dinmesi beklenmezken, tribün cezalarına yönelik uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki çağrılar giderek artıyor.

TRABZONSPOR HER ŞEYE RAĞMEN DİRENİYOR!

Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılarak, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletleri de 1 maçlığına bloke edilmişti. Karara tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bir şekilde biz o stadı doldururuz. Gerekirse bedava alırım" açıklamasında bulunmuştu.



