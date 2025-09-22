Türk Kick Boksu Avrupa’da tarihi başarıya imza attı

12-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Jesolo kentinde gerçekleştirilen WAKO Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı büyük bir zafere imza attı. Ay-yıldızlı sporcular şampiyonada 9 altın, 16 gümüş ve 25 bronz olmak üzere toplam 50 madalya elde ederek takım halinde önemli bir başarıya ulaştı.

Kick Boks sporunda öne çıkan bu üç branş, farklı kuralları ve mücadele dinamikleriyle dikkat çekiyor. K1 disiplininde sporcular hem yumruk hem tekme hem de diz vuruşlarını kullanabiliyor. Low kickte rakibin bacaklarına tekme atmaya izin verildiği için mücadele daha sert ve stratejik hale geliyor. Tam temaslı kick boks (full contact) ise yalnızca belden yukarıya yapılan yumruk ve tekmelerle icra ediliyor. Bu yönüyle daha hızlı, yüksek tempolu ve kondisyon gerektiren bir disiplin olarak öne çıkıyor.