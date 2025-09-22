Yeni Şafak
Türk Kick Boksu Avrupa’da tarihi başarıya imza attı

Oğuzhan Ürüşan
15:5322/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
Milli takımdan İtalya'da tarihi başarı
Milli takım, İtalya’nın Jesolo kentinde düzenlenen WAKO Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda 50 madalya kazanarak kürsüyü doldurdu.

12-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Jesolo kentinde gerçekleştirilen WAKO Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı büyük bir zafere imza attı. Ay-yıldızlı sporcular şampiyonada 9 altın, 16 gümüş ve 25 bronz olmak üzere toplam 50 madalya elde ederek takım halinde önemli bir başarıya ulaştı.


Federeasyon Başkanı Kayıcı’dan gençlere tebrik mesajı


Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporcuların azim ve gayretini överek,
"Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıran tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarı, Türk kick boksunun geleceğe çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğinin göstergesidir"
dedi.


Altın madalya kazanan sporcular


Şampiyonada altın madalya sevinci yaşayan sporcular arasında, 65 kiloda K1 branşında Hülya Ece Uğraş, 81 kilo üstü tam temaslı kick boks (full contact) dalında Mert Nalbantoğlu, 91 kiloda K1’de Ebubekir Polat, 91 kilo üstü K1 kategorisinde Hasan Gök, 71 kiloda low kick branşında Mehmet Taha Çelik, 75 kiloda tam temaslı kick boks (full contact) dalında Emircan Abdullah Beşerek, 81 kiloda tam temaslı kick boks (full contact) dalında İbrahim Pusat Baş, 63,5 kiloda K1’de Taha Emir Tarhan ve 60 kiloda low kick branşında Rabia Karadaş yer aldı.


Kick Boks sporunda öne çıkan bu üç branş, farklı kuralları ve mücadele dinamikleriyle dikkat çekiyor. K1 disiplininde sporcular hem yumruk hem tekme hem de diz vuruşlarını kullanabiliyor. Low kickte rakibin bacaklarına tekme atmaya izin verildiği için mücadele daha sert ve stratejik hale geliyor. Tam temaslı kick boks (full contact) ise yalnızca belden yukarıya yapılan yumruk ve tekmelerle icra ediliyor. Bu yönüyle daha hızlı, yüksek tempolu ve kondisyon gerektiren bir disiplin olarak öne çıkıyor.



