Filenin Efeleri'nin çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu

17:1620/09/2025, Cumartesi
Polonya, çeyrek finalde A Milli Takımımız ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile eşleşti.

Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.


G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, B Grubu'nu mağlubiyet görmeden birinci tamamlayan Polonya oldu. Polonya, son 16 turunda 18-25, 25-23, 25-20 ve 25-14'lük setlerle Kanada'yı 3-1 yendi.


A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Polonya arasındaki maç, 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

