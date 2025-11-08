Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Türkiye'nin 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk altın madalyaları geldi

Türkiye'nin 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk altın madalyaları geldi

15:288/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Gamze Altun, üç altın madalya birden kazandı.
Gamze Altun, üç altın madalya birden kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyaları halter kategorisinden geldi.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyaları, kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun'dan geldi.


Başkent Riyad'da devam eden oyunlarda, ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

#Halter
#Suudi Arabistan
#6. İslami Dayanışma Oyunları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakan Yerlikaya açıkladı: Çakarlı araç kullananlara ciddi ceza gelecek