Türkiye'nin 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk altın madalyaları geldi

Gamze Altun, üç altın madalya birden kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyaları halter kategorisinden geldi.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyaları, kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun'dan geldi.
Başkent Riyad'da devam eden oyunlarda, ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
#Halter
#Suudi Arabistan
#6. İslami Dayanışma Oyunları