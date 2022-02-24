Spor UEFA Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak
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UEFA Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak

UEFA, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak
Spor

UEFA yarın bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplanıyor. Başkan Ceferin, durumu değerlendirmek ve kararlar almak için İcra Komitesini yarın olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yarın toplanacak olan komite Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'nın St. Petersburg'dan alınması ve Avrupa Kupaları'nda yoluna devam eden Rus ekiplerinin ihraç edilip edilmeyeceği konuşulacak.

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