UEFA Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak

UEFA yarın bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplanıyor. Başkan Ceferin, durumu değerlendirmek ve kararlar almak için İcra Komitesini yarın olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yarın toplanacak olan komite Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'nın St. Petersburg'dan alınması ve Avrupa Kupaları'nda yoluna devam eden Rus ekiplerinin ihraç edilip edilmeyeceği konuşulacak.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.

